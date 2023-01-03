基本工資補貼方案11日起開放申請 最快3月發放

基本工資調漲自元旦起生效，經濟部今 (3) 日表示，考量近三年持續受疫情影響尚未恢復的內需產業，為提供業者有效協助，與勞動部共同研議提出 2023 年基本工資補貼方案，預計 11 日起開放線上申請，並將受理申請至 4 月 30 日，而首批補貼款預計最快 3 月發放。

基本工資自元旦起調漲，月薪由 25250 元調整為 26400 元，時薪則由 168 元調為 176 元，為連 7 年調漲，預估有超過 232 萬名勞工受惠。

經濟部考量疫情仍影響內需產業，與勞動部研議提出 2023 年受疫情影響事業基本工資補貼方案，經濟部說，補貼適用對象包括農業、服務業及受疫情連帶影響的毛巾、襪類、文具、食品製造業等部分工業，此外，醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班等也適用本次補貼方案。

經濟部進一步指出，本次方案補貼條件比去年彈性，對受疫情影響認定的要件，將以去年 9 月、10 月總營收較 2021 年、2020 年或 2019 年任一年同期減少達 10%，此外，查定課稅的小規模企業如已依規定設置投保單位，免另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

補貼金額方面，經濟部說明，依今年 1 到 6 月投保薪資在 26400 元、27600 元級距的全職員工人數，及部分工時員工人數 (投保薪資 25250 元以下級距者)，分別以每人每月 920 元、560 元計算補貼，但每個月補貼人數上限，以去年 10 月 31 日投保在 25250 元、26400 元等二個投保薪資級距的全職員工人數，及部分工時員工 (投保薪資 24000 元以下級距者) 人數為上限。

另一方面，65 歲以上員工、取得永久居留的外籍人士，經濟部說，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算，補貼期間為今年 1 至 6 月，共補貼 6 個月，補貼款項預計每 2 個月、分為三次發放。