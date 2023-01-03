〈台股盤後〉2023年開紅盤 半導體雙雄拉抬收復14200點關卡

台股 2023 年開紅盤受到美股封關日收跌衝擊，開盤大跌超過百點，回測萬四大關，最低至 14001.97 點，隨著低接買盤進駐，半導體雙雄拉抬、金融族群撐盤下，指數開低走高，終場收在 14224.12 點，上漲 86.43 點或 0.61%，收復 5 日線，成交量 1493.32 億元。

觀察權值股表現，台積電午盤過後翻紅走揚，終場上漲 1%，收在 453 元，守住 5、10 日線；聯發科開低走高，以 644 元作收，上漲超過 3%，收復 5 日線；聯電、日月光、大立光等均助大盤上攻。

金融族群扮演撐盤要角，華南金上漲逾 1%，兆豐金、國票金、開發金、新光金、中信金、富邦金等收紅。

盤面上以板卡族群最強勢，隨著 2023 CES 美國消費性電子展將於 1 月 5 日登場，英特爾、輝達和超微也將推出一系列全新 PC、NB 處理器與繪圖晶片，激勵板卡族群齊揚，麗臺跳空漲停鎖住，來到漲停價 41.8 元；撼訊、華擎、技嘉漲幅逾 4%，精英、映泰、微星等站穩盤上。

儲能概念股也成為亮點，華城、中興電、廣錠、立凱 - KY 大漲逾半根停板；亞力、上緯投控漲幅超過 3%；大亞、世紀鋼、家百裕、元晶、安集等表現也不俗。

防疫概念股也有零星點火，瑞基、瑩碩、清淨海漲幅超過 6%；普生、保瑞、彥臣、大江、南璋也有逾 3% 漲幅。