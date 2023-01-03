半導體三雄重振旗鼓 台股翻紅漲86點收14224點 奪回5日線

台股 2023 年開紅盤，今 (3) 日早盤湧現賣壓，一度跌逾百點、回測萬四大關，不過，半導體三雄重振旗鼓，電子權值股紛紛翻紅，部分金融、傳產股也走揚，助攻加權指數收復 5 日線，終場上漲 86.43 點或 0.61%，收在 14224.12 點，高低振盪逾 230 點，成交值 1493.32 億元。

中小型股今天表現活蹦亂跳，櫃買指數終場上漲 2.19 點或 1.21%，收在 182.53 點，成交值 426.25 億元。上市櫃成交值合計 1919.57 億元。

權王台積電開低走高，早盤最低來到 443 元，隨著買盤進駐，股價最高衝上 453.5 元，振幅達 2.34%，終場收在 453 元，漲幅 1%；聯發科、聯電同步獲得多頭青睞，終場分別上漲 3%、1.72%，半導體三雄重聚人氣。

其他電子指標股方面，國巨、瑞昱、南亞科、聯詠等均漲勢強勁，面板雙虎友達、群創分別收漲 3%、1.36%，ABF 載板大廠南電、欣興上漲 1-3%。鴻海去年封關失守百元大關後，今股價續挫，一度跌至 98 元，終場跌幅縮小收 99.1 元。

金融股跌勢收斂，其中華南金強勢翻紅，並漲逾 1%，富邦金、開發金、兆豐金、彰銀等同步由黑翻紅。台塑四寶方面，南亞守住 70 元關卡，股價翻紅上漲 1.27%，台塑小漲作收，台化則收平盤。

傳產方面，貨櫃三雄股價有壓，長榮收跌近 2%，陽明、萬海也下挫逾 1%，其他航運股包括中航、中櫃、裕民、台船等，都賣壓沉重；鋼鐵產業可望落底反彈，今天躍居多頭指標，中鋼領漲 1.5%，中鴻、世紀鋼、燁興等同受買盤青睞。

高價股方面，股王大立光翻紅上漲 1.7%，收在 2075 元；股后信驊上漲超過 3%，收在 1740 元；世芯 - KY 傳出再次接獲亞馬遜晶片訂單，開紅盤強勢大漲 8.5%，以 855 元作收；祥碩、創意均大漲逾半根停板；晶心科、緯穎、譜瑞 - KY、AES-KY 等均在盤上表現。