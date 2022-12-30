〈陸港盤後〉A股封關 全年跌15% 北向資金加碼人民幣900億

中國 A 股封關，三大指數周五（30 日）收盤漲跌互見，原因包括中國疫情觸頂城市的經濟活動回升，且義大利政府表示，並未在入境中國旅客身上查出新變異株。滬指全年跌約 15%，「北向資金」加碼人民幣（下同）900 億元。

滬指周五收盤漲 0.51% 報 3,089.26 點，深成指漲 0.18% 報 11,015.99 點，創業板指跌 0.11% 報 2,346.77 點；兩市成交額合計 6,041 億元，「北向資金」淨買入 0.93 億元。

媒體、保險、教育、港口、旅遊、食品飲料、零售、農業、釀酒等類股走高，醫藥、醫療保健族群走低。

滬指全年下跌約 15%，深成指跌近 26%，創業板指跌約 29%。「北向資金」12 月累計淨買入 350 億元，全年淨買進 900 億元，自「陸股通」開通以來連續第九年加碼 A 股。

回望全年，A 股旅遊酒店類股以 38.94% 的漲幅傲視全市，免稅店、供銷社、零售、煤炭、預製菜等族群的全年漲幅也均超過 10%。

香港恒生指數周五收盤漲 0.2%，全年累跌 15.46%，恒生科技指數周五漲 0.52%，全年跌 27.19%。

儘管中國許多地區仍在努力因應確診病例激增，流動性仍遠低於數月前，但疫情可能已觸頂的幾座城市，經濟活動已出現回升跡象。

在截至周三的一周內，北京、重慶、成都、武漢等城市地鐵乘客人數激增約 40% 至 100%，顯示民眾正在再度出門上班、購物及上館子。同期這幾座城市的交通擁堵程度增加約 150% 至 240%。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周四也說，整體而言，大中城市疫情流行發展速度快，北京、天津、成都的疫情高峰已過，但上海、重慶、安徽、湖北及湖南的形勢仍嚴峻。

與此同時，義大利總理梅洛尼周四表示，檢測中國旅客後，並未驗出新變異株。這是義國政府實施強制篩檢的第二天。

粵開證券表示，從各國鬆綁防疫政策經驗來看，經濟數據回升並非一蹴而就，因此，現階段仍以情緒修復為主，春節前中國股市可能以類股輪動為主，很可能持續呈現寬幅震盪走勢。