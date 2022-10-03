勞動基金700億元委外代操為護盤？勞金局：最快年底才進場

台股跌跌不休，勞動基金日前宣布將釋出新台幣 700 億元的台股委外代操招標，遭外界質疑有幫忙護盤之虞？對此勞動基金運用局副局長劉麗茹說，資金委外代操屬例行性工作，真正撥款最快也要到今年底，非外界所言要影響市場。

外資烙跑拖累大盤指數持續下跌，台股不僅失守國安基金防線，現在更面臨萬三保衛戰，在台股盤勢翻弱之際，勞動基金日前宣布釋出 700 億元台股委外代操，遭外界質疑有趁勢護盤之意。

劉麗茹對此強調，日前公告的 700 億元標案，屬於年度例行性資產配置計畫，投資標的涵蓋國內外的股債，而從作業流程來看，從招標到完成審查，至少都要 2、3 個月的作業時間。

以此推算，日前公告招標的 700 億元委外代操，最快也要今年底才會進場投資布局。

根據勞動基金運用局規劃，此次委託額度其中新制勞退基金最多 490 億元、舊制最多 210 億元，新舊制勞退基金合計最多 700 億元，預計將選出 7 家代操業者，每家受託額度新制 70 億元、舊制 30 億元，合計 100 億元。

在目標報酬率部分，勞動基金運用局表示，每年以分別達到證交所公告的近 5 年年底股票集中市場平均殖利率為基準，加計 250 個基本點作為收益目標，以目前的殖利率計算，目標報酬率約 6% 上下。