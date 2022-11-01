勞動基金9月再虧近2000億元 今年前三季慘賠逾5000億元

聯準會鷹浪太強重擊股市多頭，勞動基金投資虧損再擴大，截至今年 9 月底已大虧 5124.6 億元、收益率 - 9.87%，其中攸關廣大勞工的新、舊制勞退基金至今仍舊虧損，收益率分別 - 9.88%、-12.11%。

台股 9 月大跌 1670 點，持續拖累勞動基金投資績效，勞動基金運用局今 (1) 日公布今年前 3 季投資績效，9 月投資再虧 1920 億元，累計到 9 月底勞動基金虧損數擴大至 5124.6 億元。

統計到今年 9 月底，新制勞退基金已虧損 3309.5 億元、收益率 - 9.88%，舊制勞退基金也虧損 1034.2 億元、收益率 - 12.11%，新舊勞退基金合計共虧損 4343.7 億元、收益率 - 10.33%。

相較於多數基金投資績效虧損，就業保險基金與勞職保基金則是少數繳出正報酬的項目，截至 9 月底投資收益分別小賺 53.5 億元、1.2 億元，收益率各為 3.6%、0.37%。

在基金規模部分，新制勞退基金為 3 兆 6020 億元、舊制勞退基金為 1 兆 61 億元、勞保基金規模 7467 億元，另外，就保基金、勞職保基金 1539 億元、340 億元、積欠工資墊償基金規模為 152 億元。

勞動基金運用局表示，今年以來投資短期績效受到市場波及，但如果從長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報酬率為 3.82%，近 5 年平均報酬率也有 3.80%，長期投資績效仍屬穩健。

展望後市，勞動基金運用局認為，受美歐等主要經濟體相繼升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上疫情風險、俄烏戰事膠著及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，恐將牽制第 4 季出口表現。

勞動基金運用局表示，全球面臨高通膨率、景氣放緩及庫存調整，各主要央行 短期內難以改變緊縮的貨幣政策，使得國際經濟面臨衰退風險。