盤中速報 - 精英(2331)急拉2.18%報21.05元，成交313張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.18%，03日09:26報21.05元，成交313張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價下跌3.74%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-564 張
  • 外資買賣超：-444 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-120 張
  • 融資增減：-86 張
  • 融券增減：-32 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+11.15%

$11,115

原投組報酬率

+5.56%

$10,556

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    雄獅

    2731

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    八方雲集

    2753

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞