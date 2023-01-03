盤中速報 - 精英(2331)急拉2.18%報21.05元，成交313張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.18%，03日09:26報21.05元，成交313張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價下跌3.74%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-564 張
- 外資買賣超：-444 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-120 張
- 融資增減：-86 張
- 融券增減：-32 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+11.15%
$11,115
原投組報酬率
+5.56%
$10,556
投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
10%
2753
10%