盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價41.8元，成交7,836張

麗臺(2465-TW)03日09:20上漲3.8元，股價漲停報41.8元，委買2,935張，成交7,836張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.37%。
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌1.3%，台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-151 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-33 張
- 融券增減：-18 張
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