盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價41.8元，成交7,836張

麗臺(2465-TW)03日09:20上漲3.8元，股價漲停報41.8元，委買2,935張，成交7,836張。

主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.37%。

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌1.3%，台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：-151 張

外資買賣超：-151 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：0 張

融資增減：-33 張

融券增減：-18 張

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