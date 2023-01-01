〈觀察〉台商兩岸雙掛牌籌資趨活躍 PCB廠最積極

台 PCB 廠定穎 (3715-TW) 旗下定穎黃石廠擬向中國證交所申請 A 股股票上市，並與大陸民生證券完成輔導簽約，同時，臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下已在深圳股票上市的鵬鼎，也將以發行非公開發行 A 股股票低於 1.5 億股、募集約人民幣 40 億元，顯示 PCB 廠積極運用在中國的籌資管道。

定穎黃石廠正式輔導申請在中國大陸 A 股上市，將是繼臻鼎 - KY、楠梓電 (2316-TW) 後，另一家擬讓中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠，定穎黃石廠將由民生證券輔導 6 個月後才能送件。同時，定穎也確定將透過黃石廠赴泰國投資設廠。

同時，鵬鼎以發行非公開發行 A 股股票進行 IPO 之後二度籌資，預計將在 2023 年 5、6 月間完成發行，如以 1.5 億股計算，將稀釋臻鼎對鵬鼎的持股比例由 72.18% 降至約 68%，將募集高達人民幣 40 億元 (約新台幣 175 億元)。

台廠運用中國 A 股市場 的 IPO 或現增籌資動作，將快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，有愈來愈多台灣上市公司，採行在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」的方式，創造獨特優勢，其中臻鼎 - KY 是最成功案例，2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，籌資人民幣 36 億元，其後加速擴張規模、擴充載板產能、並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠，

而本次深圳鵬鼎以發行非公開發行 (private placement) A 股股票相關事宜行股數低於 1.5 億股、募集約人民幣 40 億元 (約新台幣 175 億元) 籌資規模，更勝 2018 年初次上市時的規模。

臻鼎 2021 年營收以 56.09 億美元，拿下全球 PCB 業龍頭寶座，目前在包括台灣、秦皇島、深圳、江蘇淮安等地區進行多元化產品類別生產擴充。

產品囊括軟板、HDI、類載板、傳統板、IC 載板、軟板，類載板、mini LED 薄板，新廠採用智慧化生產，老廠也依序進行改造。臻鼎董事長沈慶芳指出，預估 2030 年要拿下全球 10% 的 PCB 市占率。

另外，百和興業 - KY(8404-TW)、材料 - KY(4763-TW) 旗下大陸子公司，也有意在 A 股申請上市，近期還有鮮活 - KY(1256-TW) 旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品，向深圳交易所送件申請掛牌，以及巨大 (9921-TW) 同樣打算將持股 60.39% 旗下的鼎鎂新材料科技，向上海證交所申請 A 股掛牌。