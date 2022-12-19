生技製藥股飆漲！年底作帳衝刺，投信、大戶積極布局！農曆封關前的最後一波上漲，專家：資金集中在這類股

12 月 Fed 利率決議，對於明年終端利率可能高於預期，2024 年前不會降息，帶來市場對經濟衰退疑慮，美股主要指數連續下跌 3 天，時序進入年底外資耶誕假期，也讓今天台股買盤相對觀望，台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 等權值股無力撐盤，終場下跌 95 點，收在 14433 點，守住半年線支撐之上。

由於外資陸續休假，主導台股的力量變成內資法人，例如投信、集團和主力年底作帳更加積極，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，台股在過去十年的封關前一週全數收紅上揚，元月行情上漲機率也都偏高，因此行情可望先蹲後跳，建議投資朋友以選股不選市方式，以投信作帳的中小型股為首選，拉回守穩時偏多操作，更積極的投資朋友，可以作夢行情的題材股擇優擇強操作，並嚴設停損停利。

陳昆仁分析師指出，投信在作帳時，通常會找中小型且具有基本面的個股，投資朋友在選擇這樣類型的股票，除了參考投信買賣超，還可以參考「投本比」的數據，也就是投信買超張數占股本比例，更能判斷投信買超的影響力，當股價還在相對低位階的時後進場，才不會追高後被投信結帳。

12 月份投信在低位階進場布局且營收成長的相關類股，視陽 (6782-TW)、晶碩 (6491-TW)、91APP*-KY(6741-TW)、麗豐 - KY (4137-TW)、大江 (8436-TW)、日友 (8341-TW)... 等，都是市場目前注目的焦點。

近期盤面的作夢的強勢族群，則集中在生技製藥類股，主要是因為中國解封後對藥物的大量需求，造成短期間的題材發酵，相關的原料藥股強勢上漲，南光 (1752-TW)、中化 (1701-TW)、生達 (1720-TW)、濟生 (4111-TW)… 等，生技股由於股本較小，主要集中在內資大戶操作，外資法人著墨的程度比較不高，陳昆仁分析師提醒，並不是每一檔生技製藥股都會直接受惠，生技股往往都是走一波到頂的走勢，資金到哪就漲到哪，但當買盤資金退潮，就很容易出現大幅度的拉回，作夢股要以短期均線為停利點，千萬不要等海水退潮的時後，被發現沒穿褲子。

為了感謝讀者支持，陳昆仁分析師精選分享 12 月份投信底部進場連續買進，股價低位階，Q3 毛利率高達 73%，產業具的寡佔性，目前在台灣沒有競爭對手，免費送給您。

相關詳細個股訊息，請加入 Line@索取

仁者無敵 陳昆仁 證期雙分析師

LINE 官方帳號（ID @daren888）https://lin.ee/CUkbmpx

Telegram 頻道 https://t.me/daren888

YouTube 每日解盤、教學分享、線上直播互動

週一～週五，每天早上 08:30，YouTube 線上直播！

為投資朋友解析：

重要經濟數據和全球股市脈動

台股趨勢、產業分析、精選個股

台指期貨操作關鍵

讓你輕鬆掌握盤勢和盤面重點飆股

也會第一時間回應聊天室互動問答

http://bit.ly/YT-daren888

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險