雞蛋價格漲不停 中華食品雞蛋豆腐漲價逾15%

中華食品 (4205-TW) 去年盒裝豆腐出貨量突破 1 億盒，今年上半年營收以 8.64 億元創歷史同期新高，年增 4.04%，但在受到各項不利因素造成成本壓力大增，公司已自上月起通知通路調高雞蛋豆腐的售價，調幅 15% 以上。

中華食品今年上半年遭遇的不利生產因素包括黃豆供貨不順、價格上漲、因防疫造成的生產線人力吃緊及台灣蛋價上漲，本次調高雞蛋豆腐的供貨報價，主因全台雞蛋缺貨且報價節節調高，造成雞蛋豆腐生產原物料短缺、成本也提高，不得不對產品調高價格。

今年以來，市場雞蛋供貨量不足，造成量販、零售業者、餐飲業者缺貨，中華食品生產雞蛋豆腐中所需的雞蛋，已採契約方式由運銷商逐日供貨，供應量受影響較小，不過，由中華食品內部統計顯示，今年上半年營收以 8.64 億元創歷史同期新高，年增 4.04%，但雞蛋豆腐產品出貨量仍較去年同期衰退 12%。

今年以來黃豆價格上漲造成成本壓力，高價採購的黃豆進口具遞延效果，預估高價黃豆的成本壓力，將在第四季顯現。

中華食品去年第三季起調升盒裝豆腐產品售價，推升今年首季稅後純益 8190 萬元，每股純益 0.92 元，均較去年同期成長。

中華食品目前生產線全數滿載生產，公司在屏東投資逾 4 億元興建的新廠，預計 2024 年全面量產。