電信兩大合併案未獲主管機關核准 擬延長期限

國內電信兩大合併案，台灣大 (3045-TW) 併台灣之星、遠傳 (4904-TW) 併亞太電，由於尚未取得主管機關核准，後續將延長期限及協商相關事宜，或是簽訂合併契約增補協議。

遠傳公告，與亞太電的合併基準日暫定為 9 月 30 日，但至 12 月 31 日止，若未取得國家通訊傳播委員會 (NCC) 核准及公平交易委員會不禁止結合處分，應依照合約規定辦理，於符合一定條件情形下，由一方延展至 2023 年 3 月 31 日為止。

遠傳強調，截至目前為止，此合併案尚未取得核准函．因此公司與亞太電信簽訂合併契約增補協議，該協議主要內容，除了暫訂合併基準日仍未完成合併，雙方應繼續執行本契約外，2023 年 4 月 30 日還是未取得核准，雙方經友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止本契約。

此外，一旦一方違反契約，未違約方得終止或通知他方延展至 2023 年 6 月 30 日為止，如依前述約定延長時，雙方應友好協商相關後續事宜。

台灣大則公告，與台灣之星的合併案因主管機關尚在審查中，已確定至 2022 年 12 月 31 日未能取得核准，後續將依約處理，審慎評估本合併案。