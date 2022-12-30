印度盧比今年已跌11% 交易員：明年初有望回穩

交易員和分析師認為，印度盧比可能在 2023 年初窄幅波動，但最糟糕的情況可能已經過去。

在 12 月的多數時間裡，盧比一直徘徊在歷史低點附近，但投資者預計這並不值得擔憂，因為他們寄希望於 2023 年全球經濟可能出現衰退，資金流入印度股票和債券。

Nuvama Professional Clients Group 外匯主管 Abhilash Koikkara 表示，在接下來的 6 個月裡，盧比應該會跑贏大市，因為經過大跌之後，它已經慢慢趕上其他亞幣。

他補充說，股票流動應該會回來，因為全球經濟可能會陷入衰退，但印度應該相對較佳，此外，大宗商品價格的緩和，也可能有助改善印度的貿易逆差。

印度央行 (RBI) 周四 (29 日) 公布的數據顯示，由於大宗商品價格居高不下，印度的經常帳戶赤字在第三季擴大至九年多高位，這推高了貿易逆差，也讓印度盧比難以在最後一季，因美元回落得利。

盧比兌美元匯率今年以來下跌近 11%，這是自 2013 年以來最糟糕的年度表現。

不過，大多數銀行家和分析師預測，2023 年第一季盧比將在 81.50-83.50 區間內交易，印度央行將進行干預，以防止任何劇烈波動，同時它還希望重建其外匯準備。

2022 年迄今，外國投資者已賣出價值約 165 億美元的印度股票，相較之下，2021 年的淨買入額為 37.6 億美元。資金明年如何流動，將對盧比的走勢至關重要。