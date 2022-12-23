FTX創辦人以2.5億美元在美國交保 拿父母房產抵押

面臨詐欺等多項指控的 FTX 創辦人 SBF(Sam Bankman-Fried) 從巴哈馬以引渡回美國紐約受審之後，周四 (22 日) 以 2.5 億美元獲得保釋，抵押品是父母的房產，但候審期間須在父母住所監禁且須戴上電子腳鐐。

SBF 周三從巴哈馬法院引渡回美，周四首次在美國法庭上現身，身穿灰色西裝、滿臉鬍渣，和當初在幣圈呼風喚雨時的 T 恤牛仔褲穿搭迥異。他被控證券詐欺、電信詐欺、商品詐欺、洗錢、違反競選條例等多項罪行

由於 SBF 父母簽署一份以加州帕羅奧圖住所做為擔保品的債券協議，，法官同意讓 SBF 交保獲釋，最後他由父母陪同走出法庭，並在眾目睽睽中搭乘一輛黑色休旅車離去。

這筆債券協議是為了確保，假如 SBF 竄逃，政府可以沒收他家人高達 2.5 億美元的資產，包括帕羅奧圖的房子。目前無法得知 SBF 家人的淨資產數據。SBF 在 11 月底受訪時曾透露，FTX 破產之後，他的銀行帳戶只剩下 10 萬美元。

曼哈頓聯邦檢察官 Nick Ross 以「史詩般的詐欺」形容整起事件，但他自願同意引渡，而且沒有逃跑紀錄，身價也已經大幅縮水，因此同意讓他交保獲釋。

根據法官，SBF 在候審期間不得離開父母位於加州帕羅奧圖的房子，必須戴上電子腳鐐、交出護照，定期接受心理健康評估。

針對所有控訴，SBF 堅稱僅犯下在風險控管方面的錯誤，並無刑事責任，但在他搭機返美的同時，紐約檢察官宣布重大進展：SBF 的兩名重要副手——FTX 共同創辦人暨技術長 Gary Wang，以及 FTX 姊妹公司 Alameda 前執行長、也是 SBF 前女友 Caroline Ellison——周三已對多項詐欺指控認罪，同意配合當局調查。

SBF 下次出庭時間定在 2023 年 1 月 3 日，之後案件將交由美國地區法院法官 Ronny Abrams 審理。