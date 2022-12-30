〈貴金屬盤後〉美國勞動力市場有降溫跡象 金價收高

黃金期貨周四 (29 日) 收高，主因美國公布的上周初領失業救濟金人數增加，顯示勞動力市場有降溫跡象，降低聯準會 (Fed) 明年更激進升息的可能性，導致美元回軟，因而支撐貴金屬價格。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 10.20 美元或 0.6%，收在每盎司 1826 美元。

美國勞工部周四公布，截至 24 日為止一周的初領失業救濟金人數經季節調整後為 22.5 萬人，較前一周增加 9000 人。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，這份報告出爐後，美元回軟，美債殖利率也回落，帶動金價反彈，而且耶誕節到新年假期，市場交投清淡。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6% 至 103.85，10 年期美債殖利率從六周高點下滑。

隨著美元下滑，交易員從 11 月初開始推升金價。部分原因可能和投 人期待 Fed 政策將在明年某個時候轉向有關，即使利率預測點狀圖顯示，Fed 在 2024 年以前都不會降息。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「看起來黃金交易員和其他人一樣，都對 Fed 明年初要做的事有些想法，但因為與 Fed 鷹派的談話方向不同，因此仍顯得收斂。」

他說：「動能仍薄弱，耐心將是關鍵，修正的可能性正在升高。」

白銀價格也收高。獨立分析師 Ross Norman 表示，讓黃金多頭振奮的是，白銀突出的表現，通常是整個貴金屬族群也將上漲的訊號。

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