一銀加碼生育福利 明年起祭出每年2天全薪「人工好孕假」

銀行體恤員工生育福利優惠再加碼，第一銀行繼提高產假、產檢假、陪產檢及陪產假天數後，考量人工生育療程需耗費大量時間與體力，明 (2023) 年元旦起祭出「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求。

一銀表示，女性同仁進行人工生育療程，可能會面臨可休假天數不足或身體不適的情形，為減少其後顧之憂，將自明年元旦起，對於進行人工生育療程之女性同仁給予「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求。

一銀為鼓勵生育、落實員工照護已將法定「產假八週、產檢假 7 日、陪產檢及陪產假 7 日」提高為「產假 58 日 (含假日)、產檢假 8 日、陪產檢及陪產假 8 日，同時放寬陪產請假期間為分娩日前後各 15 日內請畢，期間共 30 日」，優於法令部分的天數均為全薪。

一銀指出，提高相關假別天數，可使女性同仁於懷孕期間產檢天數，以及產後休養天數更加充足，同時也讓男性同仁陪產檢及陪產假天數增加後，有更多時間陪伴配偶及新生兒。

一銀近年也逐步調高生育津貼，2021 年大幅調高為第一胎 10 萬、第二胎起每胎 15 萬元，第二胎雙胞胎更可以領到 30 萬元，讓員工更勇於增產報國。

根據一銀統計，2021 年起每年新生兒人數約 200 人，2022 年補助金額更達到約 2400 萬元，相較 2021 年成長了約 2 成，可見鼓勵生育措施確實達到了提高同仁生育意願，成效顯著。

一銀表示，女性同仁懷孕期間最高享有全薪安胎假 44 天，使女性同仁孕期身體不適期間，可安心休養，另考量同仁撫育未滿三歲子女及照顧家庭成員需要，施行彈性工時制度供同仁依據家庭需要調整工作時間，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助，積極打造友善家庭的職場環境。

此外，一銀另外提供「結婚津貼 3 萬元」及「孕期交通津貼 1 萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。