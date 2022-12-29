民間投資復甦 今年促參簽約金2685億元創新高 高雄榮登招商王

根據財政部促參司統計，今 (2022) 年以來截至 12 月 28 日，促參簽約共 114 件，簽約金額 2685 億元，創有統計以來新高紀錄，以縣市別來看，高雄市以簽約金額 671 億元拿下招商王寶座，中央政府則由交通部以 463 億元奪冠。

今年促參簽約件數已經連續兩年突破百件，其中根據促參法簽約件數 76 件、其他法令則有 38 件，合計今年以來已簽約 114 件；簽約金額部分，依據促參法簽約金額 552 億元、其他法令 2133 億元，合計簽約金共 2685 億元，寫下歷史新高紀錄。

以縣市別來看，直轄市中簽約金額前三大分別為高雄市簽約金額 671 億元，其中最大案為高雄多功能經貿園區特貿三都更案，投資金額達 397 億元，亦是今年第一大案。

台北市 549 億元居次，最大案為台北市北投區軟橋段 91 地號設定地上權案，投資金額 309 億元，新北市則以 261 億元的簽約金排名第三。

在非直轄市部分，新竹縣簽約金額 44 億元居冠，彰化縣與嘉義市分別以 31 億元、24 億元簽約金分別第二、第三。

中央機關部分，交通部不論件數與簽約金額都輾壓其他部會，分別簽下 13 件、簽約金額 463 億元居冠，其中最大案是高鐵桃園車站特定區設定地上權案，簽約金額高達 273 億元；經濟部今年共簽下 4 件、簽約金 88 億元居次，教育部今年共簽下 3 件、簽約金額 51 億元。

另外，促參法部分條文修正案已於 12 月 2 日三讀通過，並於同年月 21 日經總統公布施行，財政部積極辦理相關配套子法法制作業，俾順利銜接實施。

財政部說，本次促參法部分條文修正案對國內公建發展有三大效益，包括：第一，透過新增公共建設類別，擴大促參案源範疇；第二，引進國際常見之政府有償取得公共服務機制，降低民間投資風險；第三，由財政部設置履約爭議調解會，可更有效且快速解決履約爭議。

財政部表示，因應修法作業已陸續辦理配套法規的法制作業程序，包含促參法施行細則、政府有償取得公共服務評估辦法、履約爭議三子法等，有望於 2023 年陸續定案並發布施行。