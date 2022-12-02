促參法三讀通過 財政部：三方向提升公建量能

促參法三讀通過，財政部盼能從三方向提升公建量能。(鉅亨網資料照)
促參法三讀通過，財政部盼能從三方向提升公建量能。(鉅亨網資料照)

立法院今 (2) 日三讀通過完成促參法部分條文修正，財政部表示，本次《促參法》修法主要包含三大方向，包括：擴大民間參與公共建設類別、增訂政府有償取得公共服務及新增履約爭議調解機制，期望能透過本次修法擴大民間參與公共建設能量。

今天甫完成三讀的《促參法》部分條文修正，除增訂政府可有償取得公共服務機制與履約爭議調節機制外，也將民間參與公共建設的類別擴大新增綠能、資源循環、影視影音與數位建設等。

對於《促參法》部分條文修正案順利三讀，財政部表示，主要目的配合國家政策發展需要及提高民間參與誘因，新增影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設為適用促參法公共建設類別。

財政部表示，為引進多元民間參與模式與國際接軌，增訂政府有償取得公共服務機制，得由主辦機關於營運期間購買公共服務以降低投資風險；另新增履約爭議調解機制，由財政部設置履約爭議調解會，以提升訴訟外之履約爭議解決機制效率。

財政部表示，促參法從民國 89 年施行迄今已經滿 22 年，累計共 1538 件促參案件簽約，成功引進民間資金超過新臺幣 9239 億元投入公共建設，分別在食、醫、住、行、育、樂等各領域提供優質公共服務。

財政部也期許，希望在促參 2.0 版的促參法正式上路後，開啟我國促參領域的新紀元，對台灣的促參推動，是一個重要的里程碑。

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