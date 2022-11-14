蔡總統：推動促參2.0 打造三贏共好局面

財政部今 (14) 日舉行促參新紀元啟動儀式，總統蔡英文致詞時表示，促參上路 22 年以來，共已累計促參案件逾 1500 件，吸引民間投資超過 9000 億元，期待推動促參 2.0 後，可以讓投資環境更友善，一起打造政府、企業與民眾三贏局面。

促參法實施迄今已滿 22 年，今 (111) 年底更完成修法進入促參 2.0，財政部今天舉辦促參新紀元啟動儀式，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺等人皆與會共襄盛舉。

蔡總統表示，感謝參與促參的企業，因為有企業的積極投資，進而創造更多就業機會，而隨著近年來台商陸續返台投資、海外資金加碼投資台灣，期盼促參法在今年完成三讀後，可以讓綠能、數位建設也能讓民間參與投資。

行政院長蘇貞昌則說，過去政府推動促參時，免不了要面臨外界質疑、唱衰或是酸葡萄心理，但他特別交代財政部，促參不要害怕民間企業賺錢，而是要讓企業有錢賺，才能提高民間企業參予促參的意願。

但蘇貞昌也說，促參既要讓廠商有錢賺，也要避免圈地圖利之事發生，因此亟需要有智慧、經驗，讓民間與政府彼此信任，共同努力。

財政部長蘇建榮則表示，促參業務在 102 年從行政院公共工程委員會移撥到財政部，至今屆滿 10 年，促參招商成績也漸入佳境，據促參司統計，今年招商成績特別的好，依促參法及其他法令辦理的民參案件，已簽約 94 件，預計今年民間投資超過新臺幣 2,600 億元，為歷年最高。

蘇建榮表示，引進民間參與公共建設已成為企業投資的重要管道，也是政府解決公共建設財源不足的最好方法，財政部今年大幅度修正促參法，且有機會於年底通過，更完備的促參法將創造更優質的投資環境，並開啟促參 2.0 版新紀元，使政府、企業及民眾可以享有更多促參計畫帶來的好處。