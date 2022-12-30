〈台股盤前〉買盤伺機搶電子股反彈行情 2022封關有望收紅

迎來 2022 封關日，隨著美股科技股逢低買盤進場強彈，法人認為，台股在昨日守住萬四大關後，多頭士氣也可望轉由電子族群維繫，依據過往經驗，封關日收紅機會高，但交投將更趨於清淡，可留意投信持續買超股，有望成為元月行情的領頭羊。

三大法人僅投信不離不棄，昨日在集中市場續買 13.32 億元，呈現連 7 買，外資則連 2 賣，賣超 122.49 億元，自營商也賣超 3.03 億元，為連 11 賣，合計三大法人賣超 112.21 億元。

美股方面，隨著科技股強彈帶動，道瓊指數上漲 345.09 點或 1.05%，收 33,220.8 點；那斯達克指數上漲 264.8 點或 2.59%，收 10,478.09 點；標普 500 指數上漲 66.06 點或 1.75%，收 3,849.28 點；費城半導體指數上漲 81.5 點或 3.32%，收 2,534.9 點。

其中，台股 ADR 連袂收高，台積電 ADR 上漲 4.02%，日月光 ADR 上漲 3.25%，聯電 ADR 上漲 3.7%，有利推升電子股今日走勢。

消息面上，台積電昨日舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，目前 3 奈米良率與 5 奈米量產同期相當，已大量生產，市場需求非常強勁，量產後，每年帶來的收入都會大於同期的 5 奈米。

金管會最新公布壽險業 11 月單月稅前虧損 753 億元，而產險業持續受到防疫險理賠拖累，單月也續虧 205 億元，整體保險業 11 月虧損高達 958 億元，為今年單月最慘。

元大投顧認為，2022 封關日若無法迅速走強，將使周 KD 高檔正式形成死亡交叉，影響元月行情的發展，短線而言，上有月線蓋頭反壓，下有逐漸向上的季線支撐，預期接下來指數將處月季線間整理。

統一投顧則指出，台股回測季線有撐，短線反彈可期，建議投資人可少量布局元月紅包行情，但整體來看暫無明顯跡象顯示需求回溫，仍須提防系統性風險。