中國遊客蓄勢待發 各國喜憂參半 泰國準備上修入境旅客目標

中國大陸本周宣布解除新冠「乙類甲管」限制後，也將逐步開放出境，預計將有大量中國遊客出外旅遊，世界各國一方面擔心這帶來防疫風險，但也預期中國觀光客將可提振當地觀光業。

根據近日去哪兒、攜程和同程幾家旅行平台的數據，泰國、日本、南韓和新加坡為最受中國旅客歡迎的旅遊地點。

泰國似乎是目前最熱切歡迎中國遊客的地區，在疫情以前，中國是泰國旅遊業最大的客源地，占國際遊客的 30%，在 2019 年約為 1100 萬人次。

泰國觀光局預計，1 月底中國農曆新年假期，長期未能出境旅行的中國遊客有望湧入，數量或多達 50 萬人。在防疫政策調整後，觀光局局長育他沙 (Yuthasak Supasorn) 表示，2023 年的入境旅客人數目標，可能會由先前的 2000 萬增加到超過 2500 萬。

交通部長薩撒揚 (Saksayam Chidchob) 周三表示，他和旅遊和體育部長 Phiphat Ratchakitprakarn 應邀參加了 1 月 5 日在總督府與公共衛生部舉行的會議，為中國遊客的回歸做準備。 薩撒揚指出，公共衛生部還在與中國大使館協調，了解中國重新開放的詳細訊息，以幫助準備旅行措施。

他表示，相信公共衛生部能處理防疫的措施。

俄羅斯也抱持期待，據俄媒報導，俄旅遊業聯盟駐中國代表福爾科 28 日也表示，中國人赴俄旅遊將自夏季開始恢復，在短期內，遊客數量不會出現急劇增長，「旅遊季來臨前，我們將有充足時間讓旅行社做好準備」，例如招聘員工、開發新路線和旅遊產品，航空公司也需要增開航班。

南韓旅遊業界也開始考慮針對中國遊客的行銷計畫，韓媒 edaily 報導稱，樂天免稅店相關負責人認為，一旦航線恢復，銷售反彈的空間會很大。

但與此同時，南韓政府已自 16 日起，將中國列為「檢疫查驗重點國家」，對來自中國的旅客加強入境篩查力度，採取較嚴標準。官方強調，措施並非入境限制，而是加強入境檢疫的篩查力度。

相較之下，日本顯得更為戒慎恐懼。日本首相岸田文雄宣布，強化對中國入境人士的邊境管制措施，從 12 月 30 日起在入境時實施病毒篩檢，如果陽性就必須接受原則上 7 天隔離，希望避免日本遭中國急速擴大疫情波及。

不過岸田也強調，針對中國大陸的限制是暫時性的，主因是中國疫情發展並不透明，很難掌控疫情形勢，因此引來較大的憂心。

據香港《南華早報》報導，國際航空運輸協會北亞區副總裁解興權表示，中國優化出入境政策將對亞太地區航空業產生「積極影響」，他們預計，明年旅客數量將達到 2019 年水準的 70%。