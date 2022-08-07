瑞基新冠檢測量下滑 轉往發展次世代定序應用

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 因疫情趨緩，新冠檢測量下滑，7 月營收再降至 3377 萬元，月增 5%、年減 64.85%；前 7 月營收 5.93 億元，年減 1.9%，公司表示，目前則會開始進行次世代定序相關應用，以及推廣海外畜產市場。

瑞基說明，由於全球 Omicron 疫情趨緩，國內因應疫情新政策，導致客戶對檢測產品使用量下降，故 7 月國內新冠出貨量減少，不過國外新冠既有市場持續出貨，其中，近期完成巴西國家衛生監督局 (ANVISA) 註冊，取得巴西醫療器材認證，該市場代理商積極拓展業務中。

展望後市，瑞基認為，人病市場將持續監測新冠疫情與新病毒株影響，同時鎖定定期檢測新冠病毒，以減少群聚感染風險的族群持續推展業務，並透過科學證據進行病毒管控、進行相關研究，以科學證據進行病毒管控。

瑞基今年啟動組織調整，朝三大方向發展，包括人病新冠檢測、畜產與伴侶動物健康管理以及精準醫療，畜產方面，由於新冠疫情趨緩有利推廣海外畜產市場，將於本月底前往菲律賓參加菲律賓畜產實體展，將藉此延攬新業務。

精準醫療部分則規劃整合外部資源，建立商業合作夥伴模式，拓展精準醫療的次世代定序 (NGS) 相關應用，預計本月進行原型機內部測試。