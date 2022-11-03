台電離岸風電二期今開工 估2025年完工年發10億度電

台電強化綠能開發，今 (3) 日攜手正崴集團 (2392-TW) 宣布第 2 座離岸風電場正式開工動土，建置裝置容量將是一期的 3 倍大，預計 2024 年開啟海上工程、2025 年發電商轉，估屆時將可年供 10 億度綠電，等同近 24 萬家戶年用電量，並年減碳排約 50 萬噸。

台電副總徐造華表示，2020 年 6 月即啟動離岸二期計畫，聯手本土開發團隊努力克服新冠疫情、極端氣候等挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，並在今年 9 月正式取得施工許可，期待今日開工後，能進一步達成穩定供電、能源轉型、本土風電產業升級等多重使命。

正崴集團董事長郭台強指出，今日動土也宣告首座全本土團隊開發的離岸風場，正式進入實質施工階段。

台電說明，台電 1965 年在澎湖設立全國第一座風力發電機，開啟我國風力發電史，至今已自建 168 部陸域風機，累計發出逾百億度電，因應台灣海峽先天風場條件，台電近年持續推動「海風借電」計畫。

台電進一步指出，彰化芳苑外海離岸一期計畫，21 部風機都已在 2021 年 8 月加入發電，離岸二期則自 2020 年 6 月正式啟動，將投入 628.88 億元，由正崴集團旗下富崴能源承攬統包工程與 5 年運轉維護，並設置 31 部 9.5MW 風機、裝置容量達 294.5MW，而今日動土的陸上電氣室則由國內星能公司負責，為海上風場與併網基地彰一開閉所間的重要中繼點，預計 2024 年完工。

此外，台電補充，目前也正同步進行水下基樁製造，由本土團隊世紀鋼 (9958-TW)、世紀風電公司協助，明年起將陸續投入海上變電站、海陸纜製造、風機製造和預組裝，預計 2024 年開啟海上工程，2025 年 9 月併聯發電商轉。

台電今日是在彰化鹿港的彰一開閉所西南側舉辦「離岸風電二期計畫陸上電氣室開工動土典禮」，由台電副總經理徐造華與承攬商富崴能源母公司正崴集團董事長郭台強、富崴能源董事長胡惠森、彰化區漁會理事長林明壽等共同參與。