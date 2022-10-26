中國國際航班總量將驟增一倍 入境機票價格大幅回落

中國民航將正式進入冬春航季，國際航班總量將提高一倍，且入境機票價格大幅下降，歐洲各大城市飛中國機票價格回落至人民幣（下同）1 萬至 2 萬元。

本月 30 日起，中國民航邁向冬春航季。界面新聞報導，去哪兒平台的數據顯示，國際航班總量較換季前增加一倍。在去哪兒平台，國際航班機票平均支付價格自 9 月以來波動式下降。

民航局周三（26 日）表示，目前國內外航空公司每周安排國際航線客運航班 840 班，即 420 個往返航班，較 2021/22 年冬春航季躍增 105.9%。

同程旅行的數據也顯示，截至周一，平台入境機票平均出票價格較前月降三成。其中，馬德里至北京的機票價格驟降 80%，馬尼拉飛武漢、廈門的機票價格分別下降 78% 和 73%。從曼谷、金邊、新加坡、胡志明等城市入境的航線，降幅也超過 50%。

此前，由於航空業者大砍國際航班，引發入境機票價格大漲。時序進入 10 月後，業者陸續重啟國際航線，如今多數國際航線的機票價格已回落至正常價格區間。

分區域來看，同程旅行的數據顯示，目前歐洲各大城市到中國的機票價格，基本回到 1 萬至 2 萬元，部分航線降至 1 萬元以內。東亞、東南亞各主要城市到中國的航線中，很多機票價格 1 萬元有找。

例如，日本政府在 10 月 11 日恢復免簽證自由行後，東京至上海的經濟艙機票價格回落至 5,000 至 8,000 元。

國際航班運力增加、票價大幅回落後，旅客的機票搜索量及預訂量也明顯增長。去哪兒平台的數據顯示，10 月以來，國際、港澳台航班搜索量較前月大增九成，上海 - 台北、香港 - 南京、上海 - 澳門、青島 - 首爾等往返航線較熱門。