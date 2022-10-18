大宇資《軒轅劍之鬥》明年Q1上市 持續擴大元宇宙佈局

遊戲廠大宇資 (6111-TW) 今 (18) 日召開法說，大宇資表示，格鬥遊戲《軒轅劍之鬥》將於明年第一季上市，區塊鏈《大富翁》Game-Fi 預計明年 4 月推出，並將持續擴大元宇宙遊戲相關布局，配合新 IP 展開合作。

大宇資今年 6 月推出《仙劍客棧 2》、8 月推《女鬼橋 - 開魂路》、9 月推《Sea Horizon 海平線》、10 月則是《大富翁 11》，在遊戲收入挹注下，加上併入紅陽科技、泰嘉數位、安瑞 - KY(3664-TW) 等營收，帶動前三季營收達 16.52 億元，年增 3.24 倍。

大宇資表示，未來遊戲將瞄準 PC、主機及 steam 市場，並持續推出新 IP、延續 IP 廣度，投資有潛力的新創團隊；《軒轅劍》電影作品目前正籌備中，《軒轅劍之鬥》格鬥遊戲將於明年第一季推出，區塊鏈《大富翁》Game-Fi 則規劃於明年 4 月推出，新 IP 連動的《創造神之雫》則預計明、後年推出。

大宇資近年來展開多角化布局，陸續跨入第三方支付、IC 通路、資安等領域，由於各轉投資事業與本業差異大，成為法人關注焦點。

大宇資表示，全達投資的藍新科技，是整個集團地位相當重要的一部分，而資安意識近幾年逐漸抬頭，且公司擁有金流業務，對網路資安要求相對高，透過入主安瑞發展資安，希望把這塊拼圖拼上，未來集團各轉投資事業會做相關合作，如合正、全達目前就有針對半導體 IC 材料後製發展，展開合作。

至於元宇宙方面，大宇資指出，由於《大富翁》老少咸宜，能觸及更多玩家，因此跨入元宇宙第一個遊戲就以《大富翁》切入，未來也會針對軒轅劍、仙劍奇俠傳系列，以藝術品做規劃。