盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.37%報247.5元，成交3,131張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.37%，29日09:07報247.5元，成交3,131張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲7.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.19%。櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,345 張
- 外資買賣超：-1,698 張
- 投信買賣超：+61 張
- 自營商買賣超：+292 張
- 融資增減：+1,459 張
- 融券增減：+318 張
最新相關新聞
合一(4743-TW)近5分K跌速2.37%，29日09:07報247.5元，成交3,131張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合一(4743-TW)近5日股價上漲7.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.19%。櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.24%
$13,224
原投組報酬率
+24.42%
$12,442
投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
6643
10%