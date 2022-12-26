中國浙江日新增陽性破100萬例 國家衛健委不再公布每日確診人數

中國浙江省政府表示，每日新增確診人數已突破 100 萬例，未來幾天最多將飆上 200 萬例，在外界質疑官方通報數據之際，國衛健委也表示不再公布每日染疫人數。

浙江省政府新聞辦周日（25 日）說，目前浙江日新增通告陽性人員已突破 100 萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查結果，預測浙江疫情高峰將提前到達，在元旦前後進入高峰期，新增確診病例最多將達 200 萬例，預估將維持一周左右，在春節前逐步回落。

浙江省衛健委副主任俞新樂表示，過去一周，全省發熱門診單日最高就診人次為 40.84 萬人，是平時的 14 倍。在醫院接受治療的新冠肺炎病患，全省共計 13,583 人。

國家衛健委同日宣布，即日起不再發布每日新增確診病例，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用，這意味衛健委近三年的每日疫情通報工作走入歷史。

中國政府鬆綁封控措施後，疫情如海嘯般襲來，但國家衛健委每天通報確診人數僅數千人，引發民眾強烈質疑，近日各地自行通報的感染人數，更打臉國家衛健委。

例如，青島市衛健委上周五晚通報每日新增染疫人數為 49 萬人 - 53 萬人，未來兩天會以 10% 的速度增加，東莞市同日也通報每日新增感染人數為 25-30 萬人。

網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，全國上周二單日新增確診病例逼近 3,700 萬人，且 12 月頭 20 天累計染疫人數直逼 2.5 億人，凸顯疫情情勢嚴峻。據彭博報導，知情人士已確認上述內部文件的真實性。