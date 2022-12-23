網傳中國官方內部通報 全國20天近2.5億人確診

網傳中國國家衛健委會議紀要顯示，全國周二（20 日）單日新增確診病例逼近 3,700 萬人，且 12 月頭 20 天累計染疫人數直逼 2.5 億人，凸顯疫情情勢嚴峻。

國家衛健委周三會議紀要顯示，全國周二單日感染人數估算新增 3,699.64 萬人，占總人口比率為 2.62%，比重比周日、周一高。當日新增感染率（感染人數除以總人口）前五名省市分別是四川、安徽、湖北、上海及湖南。

本月頭 20 天，全國估計累計確診病例達到 2.48 億人，累計感染率攀抵 17.56%。從累計感染率看，北京和四川均超過 50%，介於 20% 至 50% 者依序為天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅及河北。

依累計確診人數排序，超過 2,000 萬人的省份依序為四川、河南、湖北，1,000 萬至 2,000 萬人者依序為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。

上述數據來自國家衛健委於周三下午 4 時召開的「關於加強新冠肺炎患者醫療救治工作的電視電話會議」，由國家衛健委副主任李斌主持，國家疾控局通報全國各地疫情。

該紀要顯示，目前中國各地疫情出現較大差異，京津冀、成渝、兩湖、華中疫情發展相對較快，長三角、珠三角、西北及東北地區疫情進展相對滯後。

該紀要指出，京津冀地區疫情目前處於「高位流行」階段，但北京已度過疫情高峰期，近日疫情「穩步下降」，但每日新增感染者仍多，且北京已進入危重症、重症高峰期，醫療體系面臨較大壓力。

官方研判，12 月下旬全國多個省份將陸續進入疫情高峰期。目前疫情迅速惡化的省份，正在或即將出現由省會城市向中小城市和農村地區輻射的趨勢。政府官員並預判，在疫情高峰後一周左右，將出現重症和非重症高峰。