暌違近三年！香港通關 中國政府1/8起恢復辦理民眾赴港簽注

暌違近三年，中國與香港恢復通關倒數計時，中國國家移民管理局宣布，下月 8 日起有序恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注，且民眾可赴港自費接種「復必泰」（BNT）二價疫苗。

《證券時報》報導，國家移民管理局周二（27 日）發布公告，從明年 1 月 8 日起調整移民管理政策，有序恢復受理審批民眾因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

深圳健康驛站網站同步發出公告，表示自下月 8 日起不再對入境旅客採取隔離措施。該預約系統將於下月 8 日零時起停止服務。

深圳健康驛站是來深人員集中隔離點，類似隔離酒店。深圳健康驛站預約名額近來逐步增加，12 月 9 日增至每日 2,000 人，25 日起進一步增至 3,500 人。

香港政府發言人同日表示，在中央支持下，很快就能實現通關，港府正全力推動香港和中國逐步、有序、全面通關，香港海關各口岸管制站已做好準備。其中高鐵西九龍站口岸海關人員正密鑼緊鼓進行關務演練，檢查防疫裝備，校正清關設施。

為配合政府防疫措施，港鐵東鐵線羅湖及落馬洲站自 2020 年 2 月 4 日起暫時關閉，高鐵西九龍站也自 2020 年 1 月 30 日起暫停服務。

香港與中國正式恢復通關後，中國民眾將可赴港自費打「復必泰」二價疫苗。復星醫藥旗下醫療健康服務平台復星健康周二開放中國民眾登記赴港接種「復必泰」二價疫苗意向。目前該平台未顯示疫苗接種費用，但澳門從 11 月 1 日開始向中國民眾開放「復必泰」BNT162b2，自費價格依不同年齡介於 1,360 港元至 1,650 港元。