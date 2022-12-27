關了二十多天 終於開門了！實探北京各銀行網點復工現場

「這個網點已經關門二十多天了，今天終於開門了。可惜還是來晚了，4 點就關門了，業務還是沒辦成。」一位前往交通銀行 (601328-CN) 北京清河支行辦理業務的民眾說。

《21 金融圈》報導，「今天（26 日）是第一天復工，前來辦理業務的人很多，中午和下午是高峰時間，不少人來咨詢個人養老金業務。如果想少排隊，最好是上午早點來。」交通銀行北京清河支行保安表示。

一位建設銀行 (00939-HK) 北京安寧莊支行客戶經理說：「今天我們網點要求全體復工返崗，除了個別身體條件實在來不了的，能來的都來上班了。」該網點等待席基本已經坐滿，且銀行已經不要求間隔落座了。

中國銀行 (601988-CN) 北京清河支行的客戶經理則表示，上周網點工作人員就已經陸續復工，周一基本實現全員上崗。他認為很多客戶的業務都可以線上辦理，但客戶不熟悉流程，才會親自赴網點咨詢。一般而言，經過客戶經理指導後，客戶在手機上操作就能辦理，不必赴網點排隊。

12 月 9 日，北京銀保監局印發《關於加強金融支持復工復產相關工作的通知》，要求銀行、保險業高效有序復工，要求在京各銀行、保險機構統籌網點復業計畫，提高人員到崗率，儘快恢復正常營業，做到「願復盡復」、「能復盡復」。

不過，北京不是所有銀行網點都恢復正常營業。工商銀行 (01398-HK) 北京清河支行周一（26 日）仍然處於暫停營業的狀態，門口還張貼著周日發布的《關於網點臨時營業的公告》。

對此，工商銀行小營路支行客戶經理透露：「工商銀行北京清河支行今天本來也是要復工的，可能因為特殊原因沒有恢復營業，但附近的永泰支行今天也恢復營業了。不出意外的話，按照全行的要求，清河支行明天也要復工。」