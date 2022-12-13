香港鬆綁防疫措施 李家超：明起停掃「安心出行」、取消黃碼

香港特首李家超周二（13 日）宣布，周三起停掃手機應用程式（App）「安心出行」、取消黃碼，顯示在中國政府快速鬆綁封控政策後，港府也跟進取消部分防疫措施。

李家超表示，周三起香港民眾不用掃「安心出行」二維碼，但港府會保留「疫苗通行證」，民眾進入餐館等部分指定處所，仍要出示「疫苗通行證」；政府也會取消「黃碼」，如果民眾確診轉為「紅碼」，其餘時間維持「藍碼」，這項措施涵蓋入境人員。他未提及是否會保留「口罩令」。

李家超並說，香港經濟與社會活動已「動起來」和「活起來」，包括周日開通的將藍隧道及跨灣連接路、馬場有國際賽事，且周一起粵港跨境貨車司機可直接以「點對點」形式前往作業點提貨或交貨，他相信此舉可改善貨車司機工作，對物價也會有幫助。

港媒披露香港與中國通關已有時間表，最快可在明年 1 月上旬上路。對此李家超說，目標是要儘快與中國通關，但港府仍須按實際情況推動。

《香港 01》報導，廣東省衞健委未具名人士透露，民眾從香港進入中國，最快 1 月 9 日就不必再隔離，中國政府只要求入境者在家健康監測三天。

香港與中國的邊境自 2020 年 2 月起形同關閉。香港旅客每天有配額限制，這些旅客還必須接受五天酒店隔離。這切斷這座城市與中國的聯繫，也大幅壓低旅客人數。2019 年陸路跨境旅客超過 2.36 億人次。