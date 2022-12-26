香港特首宣布 下月中前落實與中國有序通關

香港特首李家超表示，中央已同意香港與中國逐步實現全面通關，他期望在明年 1 月中旬前落實有序通關。

李家超上周六（24 日）結束首次赴京述職行程，他在機場時表示，中央同意逐步有序全面通關。他說，會及時聯絡有關單位，包括國家衛健委、港澳辦、廣東及深圳市政府，尋求共識，再報請中央審批，力拚在明年 1 月中前落實，且整個通關過程要做到「逐步、有序及全面」。

李家超指出，通關會兼顧兩地疫情變化和風險管理，儘量在滿足需求與安全有序情況下，取得最有利平衡。港府會成立「通關事務協調組」，成員包括整個政府 15 個政策局，由特區政府政務司司長陳國基帶領，全面推動工作。

李家超在北京述職期間，香港立法會議員田北辰透露，港鐵已收到通知，要高鐵做好隨時通車準備，預料港府會在 1 月初提出新措施，不會等到農曆春節後。

事實上，12 月 12 日起，粵港物流已經率先「通關」，跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式，跨境貨車司機可直接前往作業點提貨或交貨，且有關安排沒有限額。

特區運輸及物流局表示，為促進粵港澳大灣區進出口貨運物流，有利經濟發展，經粵港兩地政府緊密溝通後，雙方同意跨境貨車司機只需事前透過「跨境安」系統預約申報。

通關消息迅速引發網友熱議。網友表示，終於等到通關，準備前往香港旅遊、購物。

《極目新聞》報導，香港市民吳女士周日說，非常期待與中國儘快實現正常通關，以恢復探親、旅遊及經商等活動。

吳女士表示，很多家人和朋友都居住在深圳，疫情前她頻繁往返兩地，每周都要往返三次以上。近年來，因為疫情嚴重，她因私因公往返兩地的次數，只有三次，「還經歷了三次隔離，每次隔離歷時數天，非常不方便。」