拜登上台至今 反壟斷訴訟達前朝兩倍

過去習慣了監管障礙的投資銀行和律師事務所，目前卻在美國總統拜登的領導下面臨前所未有的挑戰：反壟斷監管機構即使在法庭上輸掉訴訟也毫不畏懼。

《路透》統計，自拜登於 2021 年 1 月上任以來，美國司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 已試圖阻止 22 起合併案；這超過前總統歐巴馬第一個任期前兩年反壟斷挑戰的數量，更是川普任期頭 2 年的 2 倍。

律師事務所 McDermott, Will & Emery LLP 的反壟斷律師格羅斯伯格 (Joel Grosberg) 表示，雖然無法取得幾十年前的所有數據，但現在捲入美國反壟斷訴訟的合併數量超過他 25 年職業生涯中的任何時候，「這是 FTC 和司法部願意提起訴訟以及業者正面反擊的結合。」

監管機構設法阻止了 22 筆交易中的 15 筆，其中許多交易甚至沒有上法院，因為企業決定放棄合併協議。最近，政府機構們在法庭上 4 次阻止合併的嘗試都以敗訴告終，但正對其中兩起案件提出上訴。

這些損失並沒有削弱監管機構挑戰合併的胃口。拜登任命的 FTC 主席坎恩 (Lina Khan) 和司法部反壟斷負責人坎特 (Jonathan Kanter) 正全力出擊，認為企業整合過度，在通貨膨脹猖獗之際傷害了消費者和勞工。

FTC 前主席、喬治華盛頓大學法學院反壟斷教授科瓦契奇 (William Kovacic) 表示：「毫無疑問，與他們的前任相比，這個團隊清楚知道他們並不會因為可能會輸掉這些案件而感到困擾。」

坎特在 9 月告訴國會，他的部門不會「在提告後退縮」。坎恩在 8 月致函參議員沃倫 (Elizabeth Warren)，她認為經由合併解決競爭問題的資產出售經常達不到要求。

目前涉及的最大交易案是微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購「使命召喚」製造商動視暴雪 (ATVI-US)。FTC 已提起訴訟加以阻止，認為這將使微軟的 Xbox 獲得動視遊戲的獨家使用權，並使其處於一統遊戲市場的有利地位。微軟提出反擊，上周告訴法官這筆交易將使遊戲玩家和遊戲公司都受益。

花旗集團併購部全球聯席主管寇奇曼 (Cary Kochman) 表示，交易需要更長時間才能獲得批准，這迫使公司「努力維持合併」並「延後參與潛在交易」，直到監管環境變得更加明朗。

銀行家和律師建議合併夥伴為與監管機構的長期鬥爭做好準備。它們正在爭取更多時間完成交易，以應對反壟斷訴訟的可能性。

如果交易被反壟斷監管機構否決，收購方同意支付目標公司的分手費也在上漲。根據 Refinitiv 的數據，今年美國的併購總額為 226 億美元，占交易總值的 4.6%，這是自 2013 年前 8 個月以來的最高水平，當時交易商擔心歐巴馬的反壟斷打擊行動。

許多面臨合併挑戰的公司表示，它們將繼續戰鬥，司法部和 FTC 的 4 次法庭敗訴讓他們更加鼓舞。其中包括阻止健康保險公司 UnitedHealth Group Inc (UNH-US) 以 80 億美元收購健康技術公司 Change Healthcare 和生命科學公司 Illumina Inc (ILMN-US) 以 71 億美元收購癌症測試開發商 Grail。