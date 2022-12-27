〈焦點股〉喜迎解封商機 4檔旅行社股觸及漲停

中國邊境大解封，明年 1 月 8 日起公民可出境旅遊，台股觀光族群今 (27) 日吸引買盤進駐，尤其旅行社股漲勢凌厲，雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW) 一度觸及漲停，飯店股及航空雙雄也可望大啖解封商機，股價表現不俗。

國內旅遊市場回溫，人流湧現，旅遊業者耶誕、跨年、農曆春節假期業績強強滾，雄獅股價連日反彈，今天一開盤旋即攻上漲停板 113 元，但漲停未能鎖住；鳳凰同步攻上漲停價 66.3 元，站穩所有均線之上，盤中漲勢逐漸收斂。

其他旅行社股同步走高，五福、山富盤中也亮燈漲停，分別達 42.9 元、64.7 元，此外，易飛網、燦星旅大漲逾半根停板，交易相當熱絡。

飯店股也獲買盤力挺，觀光股王晶華最高來到 278 元，漲幅達 7%；六福、國賓、雲品、夏都、富野、老爺知等股價也表現強勢。

歲末年終為餐飲業旺季，除了尾牙、春酒恢復外，業者也將迎接史上最長年假 10 天，可望帶動業績衝高，王品、美食 - KY 股價漲逾 2%，其他包括漢來美食、雅茗 - KY、八方雲集等，均在盤上表現。

中國當局進一步放寬防疫規範，國家衛生健康委員會宣布，2023 年 1 月 8 日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，疫情回歸「乙類乙管」，意味著防控重心從防感染轉移至防重症、防死亡。