前11月公建經費達成率約80.65% 全年拚再創新高

國發會今 (26) 日召開第 105 次委員會議，在整體公共建設計畫執行情形方面，統計至 11 月底計畫經費達成率為 80.65%，較去年同期上升 2.07 個百分點，創下近 15 年同期新高，國發會預期，今年經費達成率可望連續 3 年超過 95%，並力拚再創新高。

國發會表示，前瞻基礎建設計畫第 3 期公共建設特別預算，截至 11 月底經費達成率為 97.02%，相較前瞻第 2 期同期經費執行績效已有提升，國發會同時也將就第 4 期特別預算依年度工作重點預先配置經費及執行時程。

國發會主委龔明鑫指出，今年在教育、交通、水資源、文化及醫療等方面，陸續完成多項攸關國家福祉之重大公共建設，包含班班有冷氣、南橫公路通車、高雄旗津第二條過港送水管通水、國家電影及視聽文化中心及屏東榮民總醫院啟用。

國發會今日也請台灣港務公司就離岸風電建設港埠整備現況與未來規劃提出報告，其中，臺灣港務公司規劃及遵循 4 大營運主軸，分別為風機預組裝基地、風電國產化基地、港勤運維、人才培訓，並依四大主軸規劃，在臺北港、臺中港、布袋港、安平港及高雄港提供相關設施及服務。

此外，為滿足第三階段每年 3 個風場設置容量 1.5GW 需求，臺灣港務公司將持續提升及擴充港埠基礎設施，分別於臺中港、臺北港、高雄港及安平港規劃數座碼頭及後線土地，供風電產業生產、組裝與風電船舶停靠施工用。