Hitachi Care and Green Service 日立永大電梯啟動智慧能源管理新篇章

今年台灣國際智慧能源週不僅聚焦多元再生能源，更可看出節能、儲能及智慧能源管理已成為建構綠色低碳能源管理的關鍵角色。全球電梯產業領導者之一的日立永大電梯推出滿足智能、環保客戶需求的垂直移動解決方案，「Hitachi Care and Green Service」採用主動式遠程診斷維保系統，主動捕捉故障跡象並進行預測性維護，再透過能量回饋器回收電梯運行時產生的電能，回饋大樓電網，減少使用來自台電的電能，達到永續、智慧及綠能電梯標準。

日立永大電梯「Hitachi Care and Green Service」以高品質、高效率、永續化的維保服務，搭配一年 365 天、每天 24 小時精準、正確、即時的遠程分析，提供無縫、安全和可靠的服務品質。

其中，能量回饋器更獲得歐盟 VDI 4707 最高節能等級 5A 認證，平均可節省約 30% 能源消耗，再生電能回饋大樓電網，可供大樓照明、空調、事務設備使用，達成節能減碳目的外，更能節省公電分攤費用、降低公設維護成本。

日立永大電梯表示，在產品部分，除繼續保有永大電梯品牌外，更推出專為台灣市場在地化需求打造的日立電梯 HIT 系列，以安全安心、舒適搭乘、人機溝通為訴求，提供市場多元選項。

HIT 具有自動化淨化空氣系統、智慧感應殺菌系統，聲控、手勢或 APP 搭乘系統、以及能量回饋裝置等相關選擇，讓未來搭乘電梯能更加舒適。此外，HIT 也利用物聯網 IoT 及相關安全專利技術，提供人機溝通、安全安心等客戶價值。

日立與永大機電成立之初雙方就有密切業務與技術合作，永大在 2022 年 4 月成為日立全資子公司。日立永大電梯累積 56 年維保服務經驗，在全國各地有 30 處以上服務據點，昇降設備裝修技術士證照 1200 張以上，品保及維保人員專業資歷完整，24 小時維修及客服諮詢，提供客戶全年無休的優良服務品質。