〈磐石總部落成〉去醣廣效性新冠疫苗 明年Q2完成生產、申請美臨床

磐石醫藥生技今 (27) 日進駐國家生技園區並舉行啟用典禮；磐石醫藥主要開發兩項疫苗，包括去醣化廣效性新冠疫苗以及 mRNA 疫苗，其中去醣化廣效性新冠疫苗預計明年第二季完成 GMP 生產後，向美國申請人體臨床試驗。

磐石醫藥生技去年 12 月成立，由前台大醫院院長李源德擔任董事長，哈佛大學退休教授陳良博擔任美國子公司董事長，並延攬旅美專家李政欣及林一德返台加入。

此外，磐石醫藥是基於專屬授權的醣化工程技術平台，以研發廣效疫苗為目標，其研究方法是前中研院院長翁啟惠，攜手中研院基因體研究中心研究員馬徹、林國儀及其團隊共同開發預防不同冠狀病毒變異株、流感病毒變異株的廣效疫苗方法。

資深副總李政欣表示，去醣化廣效性新冠疫苗已經完成動物毒理試驗，預計明年第二季完成 GMP、臨床前生產，後續規劃向美國 FDA 爭取申請人體臨床試驗；該人體臨床試驗將會是一 / 二期臨床同步進行，預計收 160 人，觀察血清抗體的廣效程度，最快明年底完成臨床。

另一項 mRNA 疫苗也是利用去醣技術，李政欣坦言，由於台灣尚未有 mRNA 生產技術，期望在國內有整合資源，不過要達到應用、商品化、量產製程需要時間，因此該產品可能要先有小量產規模後，再進一步評估與研發。

李源得指出，雖然磐石醫藥現在才進行啟用典禮，但事實上美國子公司已經開始進行研發，隨著新辦公室完工啟用，也是邁向疫苗發展的成功見證。