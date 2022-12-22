盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.22%報16.05元，成交1,121張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.22%，22日10:22報16.05元，成交1,121張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

太景*-KY(4157-TW)近5日股價下跌8.99%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,767 張
  • 外資買賣超：-3,966 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+199 張
  • 融資增減：-564 張
  • 融券增減：-135 張

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投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

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