〈台幣〉量能不振區間整理 微升收30.708元

歐美主要市場、港股適逢耶誕假期休市，台北股匯市成交量能也委靡不振，新台幣兌美元匯率今 (26) 日持續陷入區間整理，在 30.7 元附近徘徊，終場微升 0.4 分，以 30.708 元作收，台北及元太外匯市場成交金額僅 7.76 億美元。

台北匯市近日成交量不振，新台幣匯率呈現盤整格局，在 30.7 元關卡上下震盪，今天最高來到 30.695 元、最低 30.725 元，匯價波動幅度不大，由於外資正在放假，買、賣匯由內資主導。台北外匯市場成交值 5.1 億美元，元太外匯市場成交值 2.66 億美元。

台北股匯本周五 (30 日) 即將封關，今年迄今已經貶值 9.83%，為亞洲主要貨幣倒數第二，時值年底出口商作帳，市場預期新台幣匯價仍有支撐。

台股方面，今天量能急凍，電子股交投清淡，成交比重降至近 4 成左右，不過，金融、塑化、汽車等族群表現有撐，生技股也活蹦亂跳，加權指數終場小漲 13.5 點，收在 14285.13 點，成交值僅 1121.15 億元，外資賣超 39.1 億元，投信則連 4 買，買超 6.01 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，韓元今天升值 0.47%，人民幣升值 0.35%，新台幣近乎平盤作收，新加坡幣則貶值 0.24%，日元貶值 0.17%，亞幣互有升貶。