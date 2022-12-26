〈台幣〉量能不振區間整理 微升收30.708元

〈台幣〉量能不振區間整理 微升收30.708元。(圖：AFP)
〈台幣〉量能不振區間整理 微升收30.708元。(圖：AFP)

歐美主要市場、港股適逢耶誕假期休市，台北股匯市成交量能也委靡不振，新台幣兌美元匯率今 (26) 日持續陷入區間整理，在 30.7 元附近徘徊，終場微升 0.4 分，以 30.708 元作收，台北及元太外匯市場成交金額僅 7.76 億美元。

台北匯市近日成交量不振，新台幣匯率呈現盤整格局，在 30.7 元關卡上下震盪，今天最高來到 30.695 元、最低 30.725 元，匯價波動幅度不大，由於外資正在放假，買、賣匯由內資主導。台北外匯市場成交值 5.1 億美元，元太外匯市場成交值 2.66 億美元。

台北股匯本周五 (30 日) 即將封關，今年迄今已經貶值 9.83%，為亞洲主要貨幣倒數第二，時值年底出口商作帳，市場預期新台幣匯價仍有支撐。

台股方面，今天量能急凍，電子股交投清淡，成交比重降至近 4 成左右，不過，金融、塑化、汽車等族群表現有撐，生技股也活蹦亂跳，加權指數終場小漲 13.5 點，收在 14285.13 點，成交值僅 1121.15 億元，外資賣超 39.1 億元，投信則連 4 買，買超 6.01 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，韓元今天升值 0.47%，人民幣升值 0.35%，新台幣近乎平盤作收，新加坡幣則貶值 0.24%，日元貶值 0.17%，亞幣互有升貶。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
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