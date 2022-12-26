〈焦點股〉中國掀搶藥搶醫材 生技股行情熱

中國防控鬆綁，染疫人數不斷攀升，春運即將到來，疫情恐進一步從城市擴大至農村，搶藥潮也蔓延到相關醫材，帶動一波生技股行情，中化 (1701-TW)、生達 (1720-TW)、杏輝 (1734-TW)、永信 (3705-TW) 等多檔今 (26) 日均亮燈漲停，市場樂觀看好熱度可望延續至明年第一季。

歐美股市耶誕假期休市，台股今天整體成交量低迷，生技股接棒成為盤面多頭指標，中化與旗下中化生均衝上漲停板，分別達 36.85 元、69.8 元，上市生技股生達、杏輝、永信與上櫃生技股久裕、浩鼎、強生、立康等，盤中均攻上漲停。

此外，智擎、雃博、杏國、優盛、太景 * - KY、南光、合世、健亞、濟生等多檔生技股，均獲得買盤追捧。

中國近來疫情擴散，除了快篩試劑外，還掀起搶藥潮，包括退燒、鎮痛解熱、止咳、感冒藥等家庭常備藥物，另外，額 / 耳溫槍、血氧機、呼吸治療器、抽痰管等醫療器材也相當搶手。中國明年 1 月 3 日起，將入境政策調整為「0+3」，意即全面開放。

第四季原先就是製藥股旺季，其中，中化各類藥品產品線相當多元，子公司在中國也有生產基地，主力產品為抗生素，在急單湧入下，後市持續看好。

生達旗下也有抗生素產品，今年前三季營運表現出色，展望明年，還有 2 項藥品有機會在中國上市，日本市場也將有新產品。

南光在美國市場主要銷售抗生素用藥，明年成長動能主要來自海外，中國地區可望恢復水準，加上日本客戶骨鬆藥將上市，法人看好，明年營收及獲利聯袂成長。