盤中速報 - 友訊(2332)急拉2.57%報15.95元，成交3,827張

友訊(2332-TW)近5分K漲速2.57%，26日09:09報15.95元，成交3,827張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友訊(2332-TW)近5日股價上漲4.35%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,868 張
- 外資買賣超：-4,457 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+589 張
- 融資增減：+731 張
- 融券增減：+138 張
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+30.11%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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1760
20%
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