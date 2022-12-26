盤中速報 - 友訊(2332)急拉2.57%報15.95元，成交3,827張

友訊(2332-TW)近5分K漲速2.57%，26日09:09報15.95元，成交3,827張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友訊(2332-TW)近5日股價上漲4.35%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,868 張
  • 外資買賣超：-4,457 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+589 張
  • 融資增減：+731 張
  • 融券增減：+138 張

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