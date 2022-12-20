盤中速報 - 友訊(2332)股價大漲至15.8元，漲幅達7.48%

友訊(2332-TW)20日09:00股價上漲1.1元，報15.8元，漲幅7.48%，成交384張。
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。
近5日股價下跌1.67%，台灣加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-303 張
- 外資買賣超：-211 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-92 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：-9 張
最新相關新聞
友訊(2332-TW)20日09:00股價上漲1.1元，報15.8元，漲幅7.48%，成交384張。
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。
近5日股價下跌1.67%，台灣加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.97%
$11,797
原投組報酬率
+11.06%
$11,106
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%