盤中速報 - 友訊(2332)急跌-2.11%報16.2元，成交5,433張

友訊(2332-TW)近5分K跌速2.11%，21日09:04報16.2元，成交5,433張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友訊(2332-TW)近5日股價上漲7.31%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌1.08%。台灣加權指數下跌2.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+168 張
  • 外資買賣超：+256 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-88 張
  • 融資增減：-368 張
  • 融券增減：+302 張

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