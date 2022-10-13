盤中速報 - 友訊(2332)股價急跌至14.15元，跌幅達7.21%

友訊(2332-TW)13日13:06股價下跌1.1元，報14.15元，跌幅7.21%，成交4,525張。
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。
近5日股價下跌0.33%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,590 張
- 外資買賣超：-1,765 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+175 張
- 融資增減：+168 張
- 融券增減：-6 張
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