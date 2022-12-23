〈台股盤中〉資金輪動超快速 半年線上下震盪仍不利多頭

受美股四大指數下跌影響，台股今 (23) 日指數開低大跌超過 200 點，權值股台積電 (2330-TW) 盤中大跌超過 2%，拖累指數表現，生技醫療類股維持強勢，市場專家指出，目前大盤面臨半年線保衛戰，但在資金快速輪動下，投資人仍以保守爲宜。

目前牽動台股走勢的重大因素在中國對防疫的解封、美國半導體產業走弱及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題，造成市場資金轉向非電族群，盤中以製藥業南光、健亞、松瑞藥表現相對強勢，貨櫃航運類股仍積弱不振。

台股早盤加權股價指數以 14318.12 點開出，最低探至 14192.98 點，盤中大跌超過 200 點，回吐昨日漲幅，成交值預估僅 1650 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天失守半年線，可能下探季線支撐，走勢對多方相對不利，且由於資金快速輪動於題材性類股，行情更難以掌握，現階段投資人仍以保守爲宜。

證券分析師黃漢成指出，目前台股聚焦疫情解封概念股，除生技類股之外，遊戲族群個股在寒假將至同時，也將有表現機會，預估指數將在此震盪整理。

貨櫃航運三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價全數走弱，ABF 類股連日股價走弱，但今日早盤由欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) ，率先跌深反彈。