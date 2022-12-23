LINE強化區塊鏈生態圈布局 第三代主網Finschia正式上線

LINE 旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司 LINE Tech Plus 今 (23) 日宣布，LINE 第三代區塊鏈主網 Finschia 正式上線，將為大眾提供全新的開放式網路。

LINE 是從 2018 年開發自有區塊鏈主網，後續陸續推出加密資產 LINK、加密資產交易服務、加密資產錢包、NFT 交易平台等服務，打造完整的區塊鏈生態圈，這次再透過具有更高規格功能、高穩定性的 Finschia 主網，預期 LINE 區塊鏈生態圈將更完善健全。

LINE 補充，這也是 LINE 實現 Web3 真正價值的第一個關鍵里程碑，期待讓每位使用者都能以簡單直覺的方式，在生態圈中創造、交易和獲得獎勵。

LINE 表示，Finschia 是取名自熱帶植物，在功能、速度、穩定度皆全面提升，其核心機制結合 Cosmos 架構和可驗證隨機函數 (VRF) 所研發的共識演算法 Ostracon，而升級後的 Finschia 交易速度是以太坊的 400 倍，成本可大幅減少 98%，並導入計算貢獻度的獎勵制度，依據用戶和開發者對拓展區塊鏈生態圈的貢獻程度來發放獎勵。

LINE 指出，Finschia 上線後將開放給所有開發者，無論是否具備區塊鏈服務開發經驗，皆能使用 Finschia 的全節點或 LINE Blockchain Developers 資源，輕鬆設計去中心化的應用程式 (dApps)。此外，開發者還可結合 LINE 服務、運用 LINE 專業技術，打造出用戶友善的區塊鏈服務。

LINE NEXT 執行長高永受表示，Finschia 的上線將有助 LINE 與其他開發者合作，一同解鎖 LINE 區塊鏈網路的更多可能，期待以此打造一個全新的區塊鏈生態圈，並以加密資產 LINK 為基礎，擴展 LINE 的代幣經濟 (Token Economy)。

另一方面，LINE 也計劃將現有主網 Daphne 與 Finschia 整併，將所有區塊鏈服務整合至同一個主網上運行，同時 LINE 預計在近期啟用專為旗下加密資產 LINK 打造的非託管錢包 DOSI Vault，用戶將擁有錢包的完整掌控權，管理 LINK 資產將更安全便捷，需要支付的礦工費也將更少。