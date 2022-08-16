LINE加密資產LINK 上架MEXC數位資產交易所

LINE 旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司 LINE Tech Plus 今 (16) 日宣布，LINE 加密資產 LINK 即日起正式上架數位資產與加密貨幣交易所 MEXC Global，進一步拓展全球區塊鏈生態圈布局。

LINE 表示，MEXC 成立在 2018 年 4 月，是一家採用高效能撮合引擎技術的交易所，每秒可完成高達 140 萬筆交易，目前在全球 70 國提供超過 1400 種加密資產交易服務，即日起用戶可在 MEXC 以比特幣 (BTC) 購買 LINK (LN)，更可在 BITFRONT、LINE BITMAX、Bithumb 和 MEXC 平台上交易 LINK。

LINE 進一步指出，未來將計畫在其他全球交易所上市，以提升 LINK 流動性並打造更完善的生態圈。

LINE 近年持續強化區塊鏈生態圈、代幣經濟版圖，除今年 4 月在日本推出 NFT(非同質化代幣) 交易平台 LINE NFT，由日本加密貨幣和區塊鏈子公司 LINE Xenesis 負責營運外，也透過子公司 LINE NEXT Inc. 打造全球 NFT 生態圈，其旗下全球 NFT 交易平台 DOSI 的前導版本已上線。