盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.32%報61.8元，成交1,476張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.32%，23日09:42報61.8元，成交1,476張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價下跌0.17%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲3.16%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+127 張
- 外資買賣超：-17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+144 張
- 融資增減：-376 張
- 融券增減：-80 張
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AI優化後報酬率
+38.31%
$13,831
原投組報酬率
+28.34%
$12,834
投組標的成分
40%
1752
20%
2441
20%
2014
10%
4114
10%