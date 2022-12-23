盤中速報 - 南電(8046)急拉2.12%報240.0元，成交2,273張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.12%，23日09:14報240.0元，成交2,273張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南電(8046-TW)近5日股價下跌11.31%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌5.68%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,378 張
  • 外資買賣超：-14,774 張
  • 投信買賣超：+8,250 張
  • 自營商買賣超：+146 張
  • 融資增減：-844 張
  • 融券增減：-418 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.46%

$12,846

原投組報酬率

+20.99%

$12,099

投組標的成分

  • 40%

    南光

    1752

  • 20%

    超豐

    2441

  • 20%

    中鴻

    2014

  • 10%

    健喬

    4114

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞