盤中速報 - 南電(8046)急拉2.12%報240.0元，成交2,273張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.12%，23日09:14報240.0元，成交2,273張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南電(8046-TW)近5日股價下跌11.31%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌5.68%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,378 張
- 外資買賣超：-14,774 張
- 投信買賣超：+8,250 張
- 自營商買賣超：+146 張
- 融資增減：-844 張
- 融券增減：-418 張
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