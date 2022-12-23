盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.02%報427.0元，成交364張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.02%，23日09:03報427.0元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌15.58%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.99%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,351 張
  • 外資買賣超：-1,360 張
  • 投信買賣超：+46 張
  • 自營商買賣超：-37 張
  • 融資增減：+232 張
  • 融券增減：-121 張

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