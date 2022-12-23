盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.02%報427.0元，成交364張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.02%，23日09:03報427.0元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌15.58%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.99%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,351 張
- 外資買賣超：-1,360 張
- 投信買賣超：+46 張
- 自營商買賣超：-37 張
- 融資增減：+232 張
- 融券增減：-121 張
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投組標的成分
40%
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2014
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